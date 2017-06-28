Лавров: РФ будет соразмерно реагировать на провокации США в Сирии

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Краснодар, 28 июня. Российская сторона намерена соразмерно реагировать на провокации Соединенных Штатов Америки, направленные против правительственной армии Сирии. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о том, что власти Сирийской Арабской Республики серьезно отнеслись к угрозам со стороны Вашингтона.