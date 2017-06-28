Лавров не слышал о планах проведения встречи «нормандской четверки» на саммите G20

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Краснодар, 28 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ничего не слышал о планах, посвященных возможности проведения встречи лидеров «нормандской четверки» на саммите G20 в Гамбурге.

«Есть высказывания в пользу того, чтобы с учетом результатов последних президентских выборов во Франции, избрания нового президента состоялся контакт, по крайней мере, по телефону», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее стало известно о том, что лидеры Франции, РФ, ФРГ и Украины планируют провести телефонный разговор, посвященный Донбассу.