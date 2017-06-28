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Политика
Лавров не слышал о планах проведения встречи «нормандской четверки» на саммите G20
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    Лавров не слышал о планах проведения встречи «нормандской четверки» на саммите G20

    20:00  28 Июня 2017
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    Лавров не слышал о планах проведения встречи «нормандской четверки» на саммите G20

    Краснодар, 28 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ничего не слышал о планах, посвященных возможности проведения встречи лидеров «нормандской четверки» на саммите G20 в Гамбурге.

    «Есть высказывания в пользу того, чтобы с учетом результатов последних президентских выборов во Франции, избрания нового президента состоялся контакт, по крайней мере, по телефону», — подчеркнул Лавров.

    Лавров не слышал о планах проведения встречи «нормандской четверки» на саммите G20

    Напомним, ранее стало известно о том, что лидеры Франции, РФ, ФРГ и Украины планируют провести телефонный разговор, посвященный Донбассу.

    Автор: Алексей Громов
    #лавров
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