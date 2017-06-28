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Москва, 28 июня. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в рамках G20. Это наиболее вероятный сценарий развития событий, на который рассчитывает Москва.

Такое заявление сегодня сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что главы государства будут находиться в одном городе, принимать участие в одном саммите, а значит логично предположить, что встреча состоится.

На подобных мероприятиях, добавил глава российского МИД, двусторонние контакты происходят весьма часто.