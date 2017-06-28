Захарченко пообещал расширить территорию ДНР до границ бывшей Донецкой области

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Донецк, 28 июня. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что территория ДНР будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет границ бывшей Донецкой области. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии с жителями Донбасса.

В ходе прямой линии жители республики пожаловались на большие очереди, которые возникают на контрольно-пропускных пунктах ДНР при пересечении линии разграничения.

«В данный момент наши пропускные пункты имеют статус государственной границы, однако это не значит, что линия границы останется на прежнем месте. Я уверен, что эта территория ДНР будет увеличиваться до тех пор, пока мы не дойдем до границ бывшей Донецкой области», — пояснил Захарченко.

Также глава ДНР пообещал, что в ближайшее время проблема очередей на контрольно-пропускных пунктах республики будет решена.