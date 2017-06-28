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Захарченко пообещал расширить территорию ДНР до границ бывшей Донецкой области
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    Захарченко пообещал расширить территорию ДНР до границ бывшей Донецкой области

    19:41  28 Июня 2017
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    Захарченко пообещал расширить территорию ДНР до границ бывшей Донецкой области

    Донецк, 28 июня. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что территория ДНР будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет границ бывшей Донецкой области. Об этом глава республики заявил в ходе прямой линии с жителями Донбасса.

    В ходе прямой линии жители республики пожаловались на большие очереди, которые возникают на контрольно-пропускных пунктах ДНР при пересечении  линии разграничения.

    «В данный момент наши пропускные пункты имеют статус государственной границы, однако это не значит, что линия  границы останется на прежнем месте. Я уверен, что эта территория ДНР будет увеличиваться до тех пор, пока мы не дойдем до границ бывшей Донецкой области», — пояснил Захарченко.

    Захарченко пообещал расширить территорию ДНР до границ бывшей Донецкой области

    Также глава ДНР пообещал, что в ближайшее время проблема очередей на контрольно-пропускных пунктах республики будет решена.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #захарченко #донецк #донецкая область
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