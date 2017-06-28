Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

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Москва, 28 июня. Зарубежные спецслужбы напрямую поддерживают экстремистские и террористические группировки у границ России, чтобы дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ», — заявил российский лидер, поздравляя офицеров Службы внешней разведки с 95-летием нелегальной разведки в штаб-квартире СВР.

Он добавил, что террористы используются рядом спецслужб в качестве орудия и старательно опекаются, а иногда даже получают прямую поддержку.