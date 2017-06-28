Связанные с «Аль-Каидой» боевики захватили сотрудников ООН в Ливии

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Триполи, 28 июня. Члены действующей в Ливии террористической группировки захватили в плен нескольких сотрудников ООН. Инцидент произошел к западу от столицы страны Триполи.

Сколько человек попало в плен к бандитам — не уточняется. Неизвестно также, какая именно группировка ответственна за похищение сотрудников ООН, однако, как сообщает Sky News Arabia, она связана с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что власти Египта и Ливии создали единый штаб для координации действий против боевиков «Аль-Каиды».