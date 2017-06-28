Американские СМИ сообщили о подготовке новой атаки США на Сирию

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Вашингтон, 28 июня. США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях неподалеку от авиабазы в Сирии для возможной атаки, однако пока они не планируют атаковать, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно CNN, США постоянно ведут наблюдения за авиабазой, откуда, по предоставленным данным, может быть осуществлена химическая атака, на которую Белый дом обещал ответить. Тем не менее, никакой активности на базе замечено не было. К радикальным заявлениям Вашингтон, как уточняет CNN, подвигли разведывательные данные о перемещении на базе Шайрат неких самолетов и емкостей, внутри которых были химические элементы.

Ранее глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что сирийские власти «восприняли предупреждение Вашингтона всерьез».

Напомним, что в Белом доме заявили о подготовке новой химатаки президентом Сирии Башаром Асадом. В случае ее осуществления США обещали ответить. Никаких доказательств в заявлении Вашингтона представлено не было.