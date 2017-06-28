Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

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Москва, 28 июня. Telegram уже значится в реестре распространителей информации в Интернете. Роспотребнадзор внес все предоставленные данные о компании.

В список добавлены три сервиса: полная версия мессенджера, сокращенная и браузерная (telegram.org, t.me, web.telegram.org). Telegram можно найти в реестре Роскомнадзора под номером 90-РР.

Как сообщалось ранее, глава ведомства Александр Жаров подтвердил, что компания выполнила требование российского законодательства и предоставила необходимые данные для внесения ее в реестр.