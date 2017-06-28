В США считают, что боевики ИГ планируют усилить позиции в Азии

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Вашингтон, 28 июня. Боевики так называемого «Исламского государства»* планируют усилить свои позиции в Азии. Об этом журналистам заявил командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Тихоокеанском регионе Гарри Харрис.

Как отметил американский адмирал, террористы используют в филиппинской провинции Минданао ту же тактику, что и на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Филиппин Родриго Дутерте отказался обменять родителей одного из главарей запрещённого в РФ «Исламского государства» на захваченного в плен священника.

* Организация запрещена на территории РФ.