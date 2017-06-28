Штайнмайер получил приглашение посетить Россию — Лавров

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Краснодар, 28 июня. Российские власти будут рады принять на своей земле президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, немецкий политик уже получил приглашение.

«Продвигается диалог на высшем уровне. Мы будем рады принять в России президента ФРГ, у него имеется соответствующее приглашение», — отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что между Москвой и Берлином не прекращается межпарламентское сотрудничество.