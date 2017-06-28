Лавров подтвердил готовность России к взаимодействию с ФРГ для борьбы с терроризмом

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Краснодар, 28 июня. Россия готова взаимодействовать с партнерами в Европе для укрепления международной безопасности и борьбы с терроризмом. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на конференции городов-партнеров России и Германии, которая прошла в Краснодаре.

Глава МИД подчеркнул, что Москва и Берлин могут самостоятельно выстраивать двустороннюю повестку, без участия третьих стран и влияния извне.

По словам Лаврова, отношения с ФРГ и сейчас, и в будущем будут строиться на равных правах и с учетом интересов обеих сторон.