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Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург
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    Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

    20:05  28 Июня 2017
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    Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ РФ прибыли в Петербург

    В петербургской гавани, у выставочного комплекса «Ленэкспо», на время Международного военно-морского салона — 2017 расположились самые грозные боевые корабли Военно-морского флота России — достойные потомки русского флота, заложенного Петром I.

    О кораблях, своей мощью привлекших особое внимание посетителей и гостей выставки, — в материале Федерального агентства новостей.

    «Евгений Кочешков»: эффективен на море, на суше и в болотах

    «Евгений Кочешков», малый десантный корабль проекта 12322 «Зубр», со своими пятиметровыми винтами выделяется на фоне других военных кораблей в гавани у «Ленэкспо». На корабле имеются две электростанции, а воздушная подушка позволяет ему принимать и высаживать подразделения морского десанта с боевой техникой даже у необорудованного берега. Также корабль способен передвигаться по земле и обходить небольшие рвы и траншеи. Если того требует военная задача, он может даже забраться в болото.

    «Евгений Кочешков» способен перевозить на своем борту три танка или десять бронетранспортеров, восемь плавающих танков или столько же боевых машин пехоты. Для бойцов-десантников на судне предусмотрено 140 мест, но при необходимости вместо боевой техники можно разместить еще около 350 человек.

    «Евгений Кочешков» - малый десантный корабль

    Сторож российских границ «Адмирал Макаров» и его «Калибры»

    Фрегат-титан «Адмирал Макаров» образует вместе с «Эссеном» и «Григоровичем» так называемую группу «трех адмиралов».

    «Макаров» — настоящий универсал в борьбе с противником. Он может и действовать в составе оперативного соединения ВМФ, и дать бой в одиночку. Корабельная система с точки зрения обработки данных и управления орудиями считается одной из лучших в современном мировом вооружении. «Адмирал Макаров» создан для максимально быстрого выдвижения в заданный район и эффективного применения вооружения, которым он оборудован.

    Артустановка А-190 дает залпы 100-мм снарядами, а боевой модуль «Палаш» может закрыть судно сразу от четырех противокорабельных ракет. Если неприятелю покажется мало, есть еще ракетный комплекс «Штиль», зенитный комплекс «Кортик», торпеды, вертолет Ка-31. Но самое известное вооружение «Адмирала Макарова» — крылатые ракеты «Калибр», уже не раз подтвердившие свою эффективность. Восемь пусковых установок с ракетами «Калибр» на борту делают «Макарова» грозой любого враждебного ему моря.

    Фрегат-титан «Адмирал Макаров»

    «Серпухов» — дал жару боевикам в Сирии

    Малый ракетный корабль «Серпухов» был спущен на воду в 2015-м. Уже в следующем году он отправился на боевое задание в Средиземное море, где усилил группировку российских кораблей у сирийских берегов. Вместе с братом по серии — кораблем «Зеленый Дол» — он бил «Калибрами» боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). В результате обстрела были уничтожены командный пункт и база террористов, а также завод по производству боеприпасов и склад вооружения.

    Малый ракетный корабль «Серпухов»

    «Александр Обухов»: против мин и врагов

    Корабль противоминной обороны «Александр Обухов» носит гордый андреевский флаг всего лишь с декабря прошлого года. Аналогов ему по конструктивным особенностям и тактико-техническим характеристикам в составе флота еще не было. Быстрый и маневренный за счет комплекса подруливающих устройств, он несет на борту гидроакустические станции нового поколения, а его противоминными действиями управляет автоматизированная система. При необходимости корабль «по старинке» действует традиционным тральным вооружением. Невероятную живучесть (а для тральщика это характеристика номер один) ему обеспечивает самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

    Добавим также, что в первый день работы МВМС-2017 в Санкт-Петербурге представили артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», разработанный для защиты кораблей от всех современных средств поражения с воздуха.

    Автор: Евгения Авраменко
    #россия #сирия #вмф рф #мвмс-2017
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