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Лавров посетит Германию 13 июля
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    Лавров посетит Германию 13 июля

    19:39  28 Июня 2017
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    Лавров посетит Германию 13 июля

    Краснодар, 28 июня. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вместе с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем 13 июля в Берлине закроет Год молодежных обменов России и Германии.

    «С успехом прошел перекрестный Год молодежных обменов. Мы с Зигмаром Габриэлем планируем принять участие в церемонии его закрытия в Берлине 13 июля», — сказал он.

    Лавров посетит Германию 13 июля

    Российско-немецкое молодежное сотрудничество ведется с 2004 года в соответствии с двусторонним правительственным соглашением. В 2006 года в России и Германии были созданы координационные бюро по молодежным обменам. Кроме того, действует Российско-германский совет в области молодежного сотрудничества. Функции российского координационного бюро с 2012 года выполняет Международный молодежный центр — подведомственное учреждение Росмолодежи.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #лавров #габриэль #германия #год молодежных обменов россии и германии
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