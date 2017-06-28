Лавров посетит Германию 13 июля

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Краснодар, 28 июня. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вместе с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем 13 июля в Берлине закроет Год молодежных обменов России и Германии.

«С успехом прошел перекрестный Год молодежных обменов. Мы с Зигмаром Габриэлем планируем принять участие в церемонии его закрытия в Берлине 13 июля», — сказал он.

Российско-немецкое молодежное сотрудничество ведется с 2004 года в соответствии с двусторонним правительственным соглашением. В 2006 года в России и Германии были созданы координационные бюро по молодежным обменам. Кроме того, действует Российско-германский совет в области молодежного сотрудничества. Функции российского координационного бюро с 2012 года выполняет Международный молодежный центр — подведомственное учреждение Росмолодежи.