Движение в центре Москвы парализовано из-за девятибалльных пробок

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Москва, 28 июня. Центр Москвы встал в девятибалльных пробках в среду вечером. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Затрудненное движение наблюдается на МКАД, Третьем транспортном кольце, Бульварном и Садовом кольцах, а также на центральных улицах российской столицы. Ожидается, что к 20.00 загруженность дорог снизится до семи баллов, к 21.00 — до четырех баллов, к 22.00 — до трех баллов, сообщает РИАМО.

Ранее власти Москвы озвучили план по строительству 100 км новых дорог каждый год, что должно избавить город от многокилометровых пробок.