Выставка о Пальмире в Италии станет первой в Европе с момента освобождения города

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Рим, 28 июня. В начале июля в итальянском городе Аквилея откроется выставка о Пальмире, которая станет первой в Европе с момента освобождения от террористов древнего сирийского города.

Выставка «Портреты Пальмиры» будет проходить в Национальном археологическом музее Аквилеи со 2 июля по 3 октября, состоялась в среду в итальянской столице.

Выставка включает 16 экспонатов из Пальмиры и восемь из древней Аквилеи. Некоторые из них долгое время хранились в Музеях Ватикана и Капитолийских музеях в Риме.

По словам организаторов, главная цель выставки показать культурное наследие Пальмиры и древней Аквилеи, которые, несмотря на географические и стилистические различия обладают общей культурной основой.