Роскомнадзор готов внести Telegram в реестр: Все необходимые данные получены

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Москва, 28 июня. Мессенджер Telegram в ближайшее время будет внесен в реестр организаторов распространения информации, который составляет Роскомнадзор, все необходимые для исполнения законодательства документы получены.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров. Он подчеркнул, что компания начала работать в правовом поле и пожелал, чтобы к ней присоединились другие организации, действующие на территории РФ.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети «Вконтакте».