Роскомнадзор готов внести Telegram в реестр: Все необходимые данные получены
В Избранное
Москва, 28 июня. Мессенджер Telegram в ближайшее время будет внесен в реестр организаторов распространения информации, который составляет Роскомнадзор, все необходимые для исполнения законодательства документы получены.
Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров. Он подчеркнул, что компания начала работать в правовом поле и пожелал, чтобы к ней присоединились другие организации, действующие на территории РФ.
Сообщение об этом опубликовано на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети «Вконтакте».