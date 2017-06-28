Армия Ливии выбила боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды » из центра Бенгази
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Триполи, 28 июня. Ливийская армия выбила террористов из районов в центре города Бенгази. Об этом журналистам сообщил представитель Вооруженных сил Ливии Халифа аль-Обейди.
Согласно предварительным данным, речь идет о территориях, которые контролировали боевики из запрещенных в России группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство»*.
«Смогли установить контроль над районом рынка Аль-Хашиш, гробницы Омара аль-Мухтара и Амра ибн аль-Аса, а также над зданием Аль-Халидж», — пояснил он в интервью РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что Военно-воздушные силы Египта уничтожили конвой ИГ* в районе ливийской границы.
* Организация запрещена на территории РФ.