Армия Ливии выбила боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды » из центра Бенгази

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Триполи, 28 июня. Ливийская армия выбила террористов из районов в центре города Бенгази. Об этом журналистам сообщил представитель Вооруженных сил Ливии Халифа аль-Обейди.

Согласно предварительным данным, речь идет о территориях, которые контролировали боевики из запрещенных в России группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство»*.

«Смогли установить контроль над районом рынка Аль-Хашиш, гробницы Омара аль-Мухтара и Амра ибн аль-Аса, а также над зданием Аль-Халидж», — пояснил он в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Военно-воздушные силы Египта уничтожили конвой ИГ* в районе ливийской границы.

* Организация запрещена на территории РФ.