Новости ДНР и ЛНР: Киев признался в убийстве Моторолы, ВСУ учатся пыткам у ИГИЛ

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Новороссия, 28 июня. Донецк отрицает причастность к подрыву автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе. Депутат Верховной рады признался, кто убил Моторолу. Военнослужащие ВСУ особенно изощренно пытали пленных бойцов Народной милиции ЛНР. Киевские силовики продолжают стягивать тяжелое вооружение к линии соприкосновения. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Подрыв машины СБУ

Представители армии ДНР опровергли свою причастность к подрыву автомобиля с сотрудниками украинских спецслужб в Константиновском районе. Об этом рассказал журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин.

Он предположил, что украинцы могли просто наехать на взрывное устройство. Если же допускать версию с подрывом, то, скорее всего, произошли внутренние разборки, которые Донецк мало касаются. Никто в республике из мести устраивать теракты не собирался.

При этом представители Службы безопасности Украины (СБУ) продолжают коситься в сторону ДНР, говоря о взрыве автомобиля и гибели контрразведчика, полковника Юрия Возного. Еще три представителя СБУ находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Моторолу убил диверсант из Киева

Депутат Верховной рады, националист Игорь Мосийчук в эфире одного из украинских телеканалов сделал признание: именно Киев организовал теракт осенью 2016 года в центре Донецка. Тогда в жилом доме был взорван лифт и погиб командир батальона ДНР «Спарта» Арсен Павлов (Моторола).

Как подчеркнул Мосийчук, он лично знает человека, исполнявшего приказ по осуществлению теракта. Но фамилии не назвал, чтобы не подвергать его опасности. Депутат признал: Кремль тут совершенно ни при чем. Все ранее озвученные обвинения Украины не имеют под собой оснований.

Мосийчуку в этом отношении стоит доверять: с выполнением диверсий он знаком не понаслышке — даже отбывал наказание в тюрьме за совершенный теракт в Киевской области.

Пытки ВСУ

Выступление официального представителя оборонного ведомства ЛНР подполковника Андрея Марочко на брифинге в среду запомнилось несколькими высказываниями. Так, он предположил, что военнослужащие ВСУ, напавшие на солдат республики в районе «Бахмутки», потом могли заставить пленных издеваться над своими товарищами.

Дело обстояло так: диверсионная группа из состава сил специальных операций (ССО) ВСУ несколько дней назад смогла проникнуть на территорию ЛНР — в районе автотрассы Луганск — Лисичанск, известной как «Бахмутка». Нападение прошло успешно для украинской стороны: два военнослужащих народной милиции погибли, четверо были захвачены киевскими силовиками.

Экспертиза по исследованию тел погибших установила: перед смертью они подвергались истязаниям. Возможно, солдаты ВСУ решили поиграть в ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) и вспомнили об их методах. Военнослужащих ЛНР пытали, выбивая из них необходимые показания.

«Подобные зверства не совершались даже фашистами в концентрационных лагерях во Вторую мировую войну», — заметил Марочко.

Движения вдоль линии соприкосновения

Киевские силовики продолжили свои шевеления в районе линии соприкосновения, стянув туда тяжелое вооружение — в нарушение минских соглашений. Оттуда же ВСУ осуществляют провокации, обстреливая позиции Народной милиции ЛНР. Об этом тоже рассказал общественности Марочко. Понятно, что международные наблюдатели из ОБСЕ продолжают закрывать на эту активность глаза.

Так, разведка республики выявила работу минометной батареи из состава второго батальона 53-й бригады вооруженных сил Украины. Она ежедневно осуществляет обстрелы, при этом перемещаясь вдоль линии соприкосновения.

«Выявлены огневые позиции 120-мм минометов в районе населенного пункта Мироновский. Южнее населенного пункта Троицкое вскрыта огневая позиция 122-мм САУ (самоходных артиллерийских установок. — Прим. ФАН) «Гвоздика», – подчеркнул подполковник.

В ЛНР также заметили, что в районе населенного пункта Новозвановка находятся огневые позиции минометных взводов 24-й бригады Вооруженных сил Украины, также расположенные вблизи линии соприкосновения. Понятно, что и эти позиции позволяют вести провокационные обстрелы позиций армии Луганской народной республики.

* Организация запрещена на территории РФ.