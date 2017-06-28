Шесть человек стали обвиняемыми по делу о гибели 96 болельщиков на «Хиллсборо» в 1989 году

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Лондон, 28 июня. Прокуратура Великобритании предъявила обвинение шести гражданам, в том числе бывшему шефу полиции Южного Йоркшира Дэвиду Дакенфилду, в гибели 96 человек на шеффилдском стадионе «Хиллсборо» в 1989 году. Обвиняемым в деле числится также бывший главный констебль полиции Западного Йоркшира Норман Беттисон.

Как сообщает Mirror, Дакенфилд руководил полицейскими, которые следили за порядком на стадионе во время матча «Ливерпуль» – «Ноттингем» 15 апреля 1989 года. Перед началом игры в результате давки погибли 96 болельщиков, еще 700 человек пострадали.

Обвинение считает, что давка возникла на входе из-за ошибочных действий полицейских и сотрудников стадиона. Избежать жертв удалось бы, если бы Дакенфилд разрешил убрать металлические ограждения и позволил людям выйти на поле, однако он дал команду не пускать фанатов.