Взрыв автомобиля СБУ в Донбассе квалифицирован как теракт

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Киев, 28 июня. Украинские власти квалифицировали взрыв автомобиля с сотрудниками СБУ как теракт. Об этом в среду заявила Генпрокуратура Украины.

«Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля в Донецкой области, в котором находились военнослужащие СБ Украины, как теракт», — говорится в сообщении ведомства.

Взрыв автомобиля Opel Vectra произошел в Константиновском районе Донецкой области. Причиной взрыва стало срабатывание взрывного устройства, которое, по словам представителей прокуратуры, привел в действие неизвестный. В результате происшествия погиб сотрудник СБУ, еще три человека получили ранения.