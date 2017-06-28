Сирия: в провинции Идлиб предотвращен теракт

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Москва, 28 июня. В сирийской провинции Идлиб был предотвращен очередной теракт. Об этом сообщает информационный портал Idlib Media Center.

По данным портала, террорист привел в действие взрывное устройство в провинции Идлиб, однако сам получил ранения.

Стоит отметить, что в настоящее время вся территория провинции Идлиб находится под контролем группировок вооруженной сирийской оппозиции, которые постоянно враждуют между собой. Чаще всего столкновения происходят между радикалами Сирийской свободной армии и боевиками террористической организации «Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ).