Вирус Petya добрался до Белоруссии

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Минск, 28 июня. Белорусские компании подверглись атаке вируса-вымогателя Petya. В правоохранительные органы поступили уже несколько заявлений по этому поводу, сообщает министерство внутренних дел Белоруссии.

По данным ведомства, зловредный вирус поражает финансовым и бухгалтерским отделам крупных компаний страны. Распространяется Petya через электронную почту, куда приходит под видом резюме соискателя на вакантную должность или другой прикрепленной к посланию документации.

После открытия файла вся операционная система не поддается управлению, уточняет пресс-служба белорусского МВД.

Напомним, первой жертвой Petya стала Украина. Государственные и корпоративные серверы именно этой страны пострадали больше всех.

Затем вирус распространился по другим государствам. В том числе были атакована и Россия. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что особого ущерба вирус не нанес.