В Сети появился трейлер «Величайшего шоумена» с Хью Джекманом‍

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Лос-Анджелес, 28 июня. В Сети появился первый трейлер фильма «Величайший шоумен» с австралийским актером Хью Джекманом в главных ролях. Ролик опубликован на канале 20th Century Fox Russia в YouTube.

В центре сюжета американский шоумен и антрепренер Финеас Тейлор Барнум, который оказал большое влияние на шоу-бизнес.

Барнум всегда мечтал стать частью большой истории, однако н одно из выбранных занятий не приносило ему удовольствия. Когда весь мир настроился против него, он поставил представление, которое стало настоящей сенсацией.

Кроме Хью Джекмана в фильме снимались Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея Коулман.

В режиссерском кресле — Майкл Грэйси.

Хью Джекман получил широкую известность после выхода фильмов «Престиж», «Отверженные», «Кейт и Лео».