Шакира и Пике инвестируют в проект игрового смартфона Wonder

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Лос-Анджелес, 28 июня. Известная колумбийская певица Шакира и ее супруг, испанский футболист Жерар Пике, стали соинвесторами крупного проекта по созданию смартфона для геймеров Wonder.

Помимо звездной пары в проект вложились бразильский футболист Неймар, основатель игровой компании SEGA Хаяо Накаяма, основатель Atari Нолан Бушнелл, голливудский актер Кевин Спейси и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин.

Стоимость инвестиционного раунда, в котором наибольшую активность проявил Гришин, составила 14 млн долларов. По словам авторов проекта, в перспективе Wonder должна стать единой экосистемой, ориентированной на геймеров.