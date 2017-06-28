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Второй Хан-Шейхун: зачем США готовят в Сирии новую провокацию с химоружием
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    Второй Хан-Шейхун: зачем США готовят в Сирии новую провокацию с химоружием

    18:57  28 Июня 2017
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    Второй Хан-Шейхун: где в Сирии США устроят новую провокацию с химоружием

    Недавно в Белом доме заявили, что правительство Сирии якобы вновь готовит химатаку против граждан собственной страны. Согласно официальному Дамаску, эти обвинения вскрывают искреннюю обеспокоенность американцев в связи с недавними успехами Сирийской Арабской Армии (САА) и ее союзников.

    Когда в Белом доме говорят о химоружии, жди беды

    Как заявил накануне советник министра информации Сирии Али Ахмад, больше всего Вашингтон не устраивает то, что недавно под контроль Дамаска вернулись территории, ранее контролируемые самими американцами. США в очередной раз не хотят приводить никаких доказательств наличию у сирийского правительства химоружия, а лишь грозятся жестокими карами за его использование. Из этого можно сделать вывод, что США готовят в Сирии очередную провокацию с отравляющими веществами, подобную той, которую мы видели в Хан-Шейхуне в апреле. Все для того, чтобы оправдать новую атаку на правительственные силы.

    «Мое личное мнение — что это угроза создается для препятствия продвижению правительственных сил в тех районах страны, где террористы действуют под покровительством союзников США и их самих», — резюмирует Ахмад.

    Второй Хан-Шейхун: зачем США готовят в Сирии новую провокацию с химоружием

    Одни в Сирийской пустыне

    Борис Рожин, военный эксперт, глава ИАЦ «Кассад», уверен, что опасения Дамаска вполне оправданы. Недавние успехи сирийских войск, ВКС РФ и проиранских сил, действительно, смешали многие планы американцев. После того, как проиранские формирования продвинулись к границе Сирии с Иорданией и Ираком, дабы создать там коридор в сторону Ирана, американская группировка в Ат-Танфе фактически оказалась отрезана от центра страны.

    «Сейчас американцы и поддерживаемые ими арабские оппозиционные отряды сидят посреди обширной Сирийской пустыни. Понятно, что пустыня, в которой ничего нет — не такое уж великое приобретение. Пока они там, они не могут ничего сделать. США нужно, чтобы арабские отряды могли продвинуться вглубь страны, для этого нужно потеснить правительственные и проправительственные отряды, а для этого — нужен повод», — заявил Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Недавние успехи сирийских войск и ВКС РФ смешали планы США

    По идлибскому сценарию

    Сценарий провокации с использованием химического оружия вполне успешно был апробирована США в Идлибе. Благодаря ему, они получили возможность для атаки на сирийский военный аэродром «Шайрат». Ведущие западные СМИ также вполне успешно «продали» историю со злодеем Асадом, применяющим химическое оружие против собственных граждан и благородных мятежников, мировой общественности — по крайней мере, большей ее части. Если схема сработала так хорошо в первый раз, то ее не грех и повторить.

    «В реальности, конечно, у Асада нет даже никаких практических причин, для того, чтобы использовать химическое оружие на поле боя. После успеха сирийских войск на юге страны, ситуация и так складывается для него сравнительно неплохо. С другой стороны, о том, что американцы могут использовать обвинения в применении химического оружия для того, чтобы переломить ход гражданской войны, говорили еще в 2013–2014 годах», — добавляет Рожин.

    Цель — Даръа и Кунейтра

    Скорее всего, когда американцы пойдут на новую провокацию с химическим оружием — а сейчас, уверен военный эксперт, это действительно больше вопрос времени — «инцидент» произойдет где-то на юге, юго-западе Сирии.

    «Это может быть Даръа, или провинция Кунейтра, может быть спорные с Израилем территории», — приводит свою точку зрения Борис Рожин.

    В любом случае, если очередная спродюсированная «химатака» произойдет все в том же Идлибе или даже в Ракке, то это не принесет американцам непосредственных тактических преимуществ.

    Цель — Даръа и Кунейтра

    Все же США постараются изобразить праведный гнев. Следуя логике, если Асад якобы атакует кого-то с помощью химического оружия на севере страны, то ответный удар по военным объектам и позициям САА также следует нанести там. После ухода курдов из Манбиджа США не теряли там «своей территории» — значит, и отбивать ничего назад им не надо.

    В то же время, если под «химатаку» попадут оппозиционеры в Даръе или поддерживаемые США арабские племена у иорданской границы, то это будет поводом для антиправительственных сил выдвинуться вперед против войск Асада. Главное — это будет поводом для США поддержать их наступления своими авиаударами и боевыми дронами. В итоге сфера влияния американце будет расширена на север от Ат-Танфа.

    Автор: Иван Верихов
    #дональд трамп #сша #сирия #иг #игил #башар асад #асад #исламское государство #даръа #кунейтра #химоружие #рожин #химатака #ат-танф
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