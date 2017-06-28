Присяжные попросили перенести оглашение вердикта по делу Немцова на 29 июня

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Москва, 28 июня. Мнение присяжных по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова разделились — половина из них выступила за снисхождение в отношении одного или нескольких фигурантов.

В Московском окружном военном суде проходят слушания по делу об убийстве Бориса Немцова. Известно, что половина присяжных выступила за снисхождение к одному или нескольким подсудимым. После продолжительных обсуждений старшина спросил у судьи: «У нас возникли вопросы. Если за снисхождение голосовать, все 12 голосуют?»

По словам судьи, воздержаться от голосования из присяжных не может никто. Представитель присяжных заявила, что шесть из 12-ти человек голосуют за снисхождение. Судья ответил, что данный расклад голосов будет рассматриваться в пользу снисхождения. Информации о том, о каком фигуранте идет речь, пока нет. Однако запрос о смягчении наказания означает, что присяжные рассматривают виновность подсудимого или сразу нескольких лиц, пишет РИА Новости.​ В итоге присяжные попросили перенести оглашение вердикта на 29 июня.