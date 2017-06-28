BMW представит новый кроссовер X7 в 2018 году

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Берлин, 28 июня. В конце 2018 года состоится премьера нового флагманского кроссовера BMW X7, заявил директор баварской автокомпании Харальд Крюгер.

Ожидается, что новый внедорожник встанет во главе линейки кроссоверов BMW, потеснив модель BMW 5. Новый BMW X7 будет представлен сразу в двух версиях — пятиместный и семиместный. Модель также получит гибридную силовую установку, которая должна поднять популярность модели на рынке. Есть версия, что абсолютно новый BMW станет конкурентом для Mercedes-Benz GLS.

BMW X7 Concept Allegedly Coming To Frankfurt Motor Show https://t.co/WV7NWftDAJ — Gowtham Oleti ????⛽???? (@GowthamOleti) June 13, 2017

Производство внедорожника будет проходить на заводе BMW, расположенном в американском Спартанберге, штат Южная Каролина. В ходе расширения он получит модернизированную производственную линию.

Отметим, что в прошлом году на этом заводе был достигнут практически максимальный уровень производительности. Он выпустил 411 тысяч авто при максимуме в 450 тысяч авто.

Ежегодно автомобильный завод BMW пополняет бюджет США почти на 40 млрд долларов, заявил Крюгер.