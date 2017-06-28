Движение у храма Христа Спасителя ограничено из-за очереди к мощам Николая Чудотворца
В Избранное
Москва, 28 июня. Власти Москвы ограничили движение пешеходов у Храма Христа Спасителя из-за наплыва паломников, желающих поклониться мощам Николая Чудотворца. Об этом сообщает штаб по организации паломничества.
По данным пресс-службы, в настоящее время движение ограничено в Соймоновском проезде, на улице Волхонка, а также на Пречистенской и Фрунзенской набережных. Еще утром время ожидания в очереди составляло девять часов, к настоящему моменту время ожидания сократилось до 7,5 часов.
Отмечается, что к 27 июня число верующих, приложившихся к ковчегу с мощами Николая Чудотворца, достигло 1 161 100 человек.