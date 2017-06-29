Геннадий Онищенко о новой концепции борьбы с опасными инфекциями, передающимися насекомыми

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Федеральное агентство новостей продолжает цикл статей о защите здоровья населения. Мы вновь беседуем с доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом России, членом президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», депутатом Государственной думы Геннадием Онищенко.

Беседа с Геннадием Онищенко посвящена опасным заболеваниям, к сожалению, достаточно широко распространенным в нашей стране, переносчиками которых являются клещи, комары, мухи и т.д.

Окно в природу

«С приходом хоть и не совсем традиционного лета мы вынуждены обратиться к теме инфекционных заболеваний, связанных с переносчиками — клещами, комарами и т.д., — отметил Геннадий Онищенко. — Это связано с тем, что с наступлением тепла люди из крупных городов устремляются за город, чтобы восстановить здоровье, набраться сил и энергии от природы. Вместе с тем в этот период нас вполне обоснованно начинает беспокоить появление разного рода заболеваний, связанных с природными очагами различных инфекций».

По словам Геннадия Онищенко, самую большую тревогу, как правило, вызывают клещи, являющиеся переносчиками целого букета тяжелых заболеваний, из которых самое опасное — вирусный клещевой энцефалит.

«На сегодняшний день в ряде субъектов Российской Федерации вновь обострилась ситуация с укусами клещей, — отметил собеседник ФАН. — В этом году уже более трехсот тысяч человек обратились в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. Хотя надо отметить, что в среднем по стране эти показатели не превысили прошлогодние значения и соответствуют средним многолетним данным. А в ряде областей этот показатель даже ниже, чем был. Особенно радует, что это наши самые густонаселенные регионы — и Москва с Подмосковьем, и Санкт-Петербург с областью, и Вологодская область, и Пермский край. Вместе с тем в таких областях, как Кемеровская, Томская, Тюменская, Иркутская, Новосибирская — отмечается превышение показателей по укусам клещей».

По словам Геннадия Онищенко, в текущий весенне-летний период уже зафиксировано почти 300 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также около тысячи случаев боррелиоза (болезни Лайма), которая тоже разносится клещами.

«В связи с этим, наряду с традиционными мерами предосторожности, которые касаются каждого из нас, вакцинацией и личной профилактикой, очень важны и системные вопросы, касающиеся не только нашей страны», — отметил депутат Госдумы.

Дуст против клещей

«Еще в 2016 году генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 69-й сессии Всемирной ассамблеи заявил, что на наших глазах обостряется угроза появления новых, в том числе опасных инфекционных заболеваний. И, по его словам, мир не готов к этому. Стоит согласиться с такой тревожной оценкой», — отметил Геннадий Онищенко.

Собеседник ФАН напомнил, что в нашей стране накоплен немалый опыт борьбы с переносчиками опасных заболеваний, но не все из этого опыта применимо в сегодняшней жизни.

«Что касается нашей страны, то мы помним, как в 70-е годы прошлого века звучали смелые заявления, что на европейской части тогда еще Советского Союза клещ успешно побежден, — отметил Геннадий Онищенко. — Напомню, тогда активно использовался такой дезинсекционный препарат, как дуст, или ДДТ. Действительно, проводя обработку лесов дустом, мы тогда ликвидировали очаги клеща до самого Уральского хребта. Это было очень жестким вмешательствам в природный баланс, и неизвестно, к чему бы это привело впоследствии, потому что, как правило, природа не терпит пустоты».

По словам депутата, этот жесткий эксперимент, к счастью для природы и человека, «завершить» не удалось.

«Научные исследования показали, что дуст, или ДДТ наряду с высочайшей эффективностью как инсектицидного препарата, нес отдаленные и весьма неприятные последствия для человека, — отметил Онищенко. — ДДТ накапливается, но не разлагается во внешней среде, проникает в подземные воды, и в конце 1970-х годов эти факторы стали тревожить научную общественность. Ученые пришли к выводу, что этот препарат, попадая через воду и продукты питания в организм человека, мог в перспективе вызывать онкологические заболевания. В конце концов, от использования ДДТ решили отказаться», — отметил Онищенко.

Как только повсеместное применение дуста прекратилось, клещи довольно быстро снова отвоевали оставленные территории, отметил собеседник ФАН.

«Уже в начале 90-х годов мы стали отмечать, что на всей лесистой части европейской территории нашей страны численность клеща вновь восстановилась. Последними свои позиции сдали Москва и Подмосковье, где снова стала актуальной проблема клещевого энцефалита, боррелиоза и других инфекционных заболеваний, передающихся клещами», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Что решила Всемирная организация здравоохранения

Рассказывая об этой проблеме, Геннадий Онищенко отметил, что Всемирная организация здравоохранения адекватно отреагировала на сложившуюся ситуацию.

«За период между 69-й и 70-й ассамблеями ВОЗ мировым экспертным сообществом была проведена большая работа. И на 70-й юбилейной сессии был принят документ, который называется: «Глобальные методы по борьбе с переносчиками инфекций на период 2017 — 2030 годы». Этот документ предусматривал важнейшие меры, которые были утверждены 70-й сессией ВОЗ. Мировое экспертное сообщество обобщило все прошлые достижения, часть которых была забыта и даже утеряна», — отметил собеседник ФАН.

По словам Геннадия Онищенко, этот документ предполагает, что за период до 2030 года ключевым направлением деятельности, базирующейся на огромном предыдущем опыте, будет кардинальное изменение подхода в борьбе с трансмиссивными инфекциями, то есть инфекциями, которые передаются через посредников — клещей, комаров, мух и т.д.

Собеседник ФАН перечислил эти направления.

По словам Онищенко, в первую очередь речь идет о мероприятиях по борьбе не столько с самими заболеваниями, сколько с переносчиками инфекций. Эта работа, отметил депутат Госдумы, сославшись на документ ВОЗ, не должна ограничиваться только распылением инсектицидов и раздачей москитных сеток. Это направление предполагает скоординированную работу всех министерств и ведомств, отвечающих за здравоохранение, градостроительство, экологию и т.д.

В качестве примера Онищенко привел методы борьбы с комарами, которые, как и клещи, являются переносчиками большого количества опасных заболеваний. Борьба с комарами направлена, в частности, на санацию мест их размножения.

Это и осушение мелких водоемов, которые легко прогреваются и в которых застаивается вода, позволяя комарам размножаться. Это и вовлечение населения, и меры медицинского характера для повышения устойчивости к вспышкам заболеваний в будущем. Эти меры включают в себя разработку новых препаратов и вакцин, организацию наблюдений, принятие соответствующих мер в случае увеличения популяции переносчиков, санация зараженных территорий и т.д.

Очень важны, отметил Геннадий Онищенко, научные разработки по изучению заболеваемости среди самих переносчиков — то есть среди комаров и клещей. Ученые разрабатывают способы стерилизации насекомых при помощи генетических изменений, то есть пытаются вывести насекомых, которые не дадут потомства.

Предусмотрена новая стратегия — бороться с переносчиком целого букета разных заболеваний. Если речь идет о клещевом энцефалите, который передается иксодовым клещом, то этот же переносчик передает целый ряд других заболеваний, напомнил Геннадий Онищенко. И если будут найдены способы профилактики, то по существу, будет уничтожен целый блок инфекций, подчеркнул собеседник ФАН, добавив, что точно такая же стратегия предусмотрена и в отношении комаров, которые также являются переносчиками не какого-то одного, а целой группы заболеваний.

«Например, с принятием этой стратегии наша страна вышла на новый уровень в рамках глобальной программы борьбы с малярией, — отметил депутат Госдумы. — Раньше в нашей стране заболевания малярией регистрировались вплоть до Подмосковья. Даже в Москве фиксировалась передача малярии, то есть это заболевание там было не только завозное, но и местное. Но эффективная борьба с комарами принесла свои плоды. Так на сегодняшний день в Москве случаев передачи малярии не зарегистрировано, а на юге нашей страны случаи передачи этого заболевания считаются чрезвычайной ситуацией».

Эту новую стратегию борьбы с переносчиками инфекций, базирующуюся на последних достижениях современной науки, наши власти должны как можно скорее взять на вооружение, отметил Геннадий Онищенко.

«Усилия должны объединить и Минздрав, и Роспотребнадзор, и Минсельхоз, потому что такой фактор, как прекращение использования земель под сельхозугодия, тоже способствует тому, что к нам возвращаются, казалось бы, ушедшие в прошлое инфекционные заболевания. Так к нам вернулся не только клещевой энцефалит, но и крымская геморрагическая лихорадка, а также заболевания, передаваемые через грызунов. У нас, например, кое-где фиксируются отдельные случаи заболевания чумой, которая передается через блох. Многие такие случаи стали следствием того, что часть земель перестали использовать по назначению, их перестали распахивать, использовать под сельхозугодия, и за последние 25 лет поля кое-где просто заросли лесом. Поэтому в некоторые районы вернулся целый ряд заболеваний, которых там давно уже не видели», — отметил Геннадий Онищенко.

Вот почему нам сегодня так необходимы меры по борьбе с переносчиками заболеваний, обозначенные глобальной стратегией, разработанной ВОЗ до 2030 года, отметил депутат.