Дамаск: союзные войска продвигаются вглубь осажденных пригородов столицы

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Дамаск, 28 июня. В пригородах столицы Сирии продолжаются столкновения с боевиками «умеренной» оппозиции.

Источники в Дамаске сообщают, что наиболее напряженные столкновения происходят в пригородах Джобар и Айн Тарма.

Сирийские войска активно применяют не только пехоту и артиллерию, но и тяжелую бронетехнику. Ранее сообщалось, что боевики перебросили практически все силы в район Джобара, для того, чтобы удержать данный населенный пункт.

Источник отмечает, что с воздуха правительственные войска прикрывает авиация. Вертолеты наносят по боевикам удары неуправляемыми ракетами.