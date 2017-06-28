Дамаск: союзные войска продвигаются вглубь осажденных пригородов столицы
Дамаск, 28 июня. В пригородах столицы Сирии продолжаются столкновения с боевиками «умеренной» оппозиции.
Источники в Дамаске сообщают, что наиболее напряженные столкновения происходят в пригородах Джобар и Айн Тарма.
Сирийские войска активно применяют не только пехоту и артиллерию, но и тяжелую бронетехнику. Ранее сообщалось, что боевики перебросили практически все силы в район Джобара, для того, чтобы удержать данный населенный пункт.
Источник отмечает, что с воздуха правительственные войска прикрывает авиация. Вертолеты наносят по боевикам удары неуправляемыми ракетами.
#فيديو_من_الميدان— الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) June 28, 2017
مواجهات عنيفة مع ارهابيي #داعش خلال السيطرة على المنطقة شرق الضليعات في عمق الباديةhttps://t.co/45yTJLp8vR pic.twitter.com/7akP0WqKfC