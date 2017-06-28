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Сирия, 28 июня. Террористы ИГ* казнили девушку в Ракке. Союзники САА заняли несколько пунктов в Восточной Гуте Дамаска. Ряд группировок вооруженной оппозиции объединились, чтобы противостоять САА в Даръа и Кунейтре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: заняли несколько пунктов в районах Айн-Тарма и Джобар на северо-востоке Дамаска; открыли огонь по укрепрайонам боевиков в провинции Идлиб.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет обстрелы мирных кварталов Дейр эз-Зора; потеряло пулеметную установку в боях с «Ахрар Аш-Шам» в районе города Джилин на юго-западе провинции Даръа; казнило девушку в районе трассы Аль-Нур в Ракке; предприняло неудачную попытку организовать теракт в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Курды: ведут бои с ИГИЛ в районе Аль-Нахда в Ракке.

Провинция Дамаск

Проправительственные подразделения продолжили атаковать укрепленные пункты радикалов «Тахрир Аш-Шам» в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Ливанское информационное агентство Al Masdar News передает, что военные действия в квартале возобновились после неудачных переговоров о перемирии с боевиками. Командование Сирийской арабской армии в очередной раз предложило исламистам вооруженной оппозиции, в частности группировки «Файлак Ар-Рахман», сдать позиции в обмен на амнистию или безопасный выезд из района.

Союзники САА значительно продвинулись, освободив по меньшей мере 18 пунктов возле топливной станции «Санбул». В настоящее время, как сообщает военный источник AMN, проасадовские войска пытаются перекрыть важный маршрут поставок в Айн-Тарму из квартала Джобар. Между тем в Джобаре ополченческие отряды также отбили у боевиков несколько позиций в районе Тайбаха возле Великой мечети, при этом нанеся значительный урон оборонительным сооружениям радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики ИГ вновь проводят минометные обстрелы мирных кварталов административного центра провинции, в результате чего, как сообщает информационный портал Al Manar News, один мирный житель был убит, еще трое получили ранения.

Сирийская арабская армия (САА) открыла ответный огонь по опорным пунктам террористов на окраине района Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре, а также вблизи холма Брук и деревни Айяш в окрестностях административного центра провинции.

Террористы «Исламского государства»* по неизвестной причине застрелили двух своих боевиков в населенном пункте Аль-Шахил на юго-востоке региона, один из которых являлся высокопоставленным командиром ИГ, передает новостное агентство Al Manar News.

Провинция Даръа

Вокруг административного центра региона продолжилось крупномасштабное наступление ливанской организации «Хезболла» при поддержке 4-й дивизии правительственных войск. Проасадовские подразделения нанесли ракетный удар по укрепленным пунктам боевиков Сирийской свободной армии (САА) в окрестностях Даръа, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (thalfsy). Военные вертолеты ВВС Сирии тем временем провели бомбардировку позиций исламистов в районе населенного пункта Гараз. Об этом сообщает новостное агентство Bosra Press. О нанесенном радикалам уроне пока не сообщалось.

Противостояние между вооруженной оппозицией и организацией ИГ «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-восточной части Даръа обостряется. Боевики антиправительственной группировки «Ахрар Аш-Шам» уничтожили пулеметную установку террористов «Исламского государства» на окраине населенного пункта Джилин.

Провинция Идлиб

Артиллерия сирийской армии открыла огонь по укрепрайонам боевиков недалеко от деревни Бадма, расположенной в провинции Идлиб, из Латакии, передает Twitter-канал (mnaf1991h). Несмотря на то, что данные территории входят в одну из четырех зон деэскалации, утвержденных меморандумом 4 мая, силы вооруженной оппозиции не прекращают вести провокационные обстрелы опорных пунктов правительственных войск на границе между провинциями Идлиб и Латакия, на что солдаты САА вынуждены открывать ответный огонь.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» казнили девушку в районе трассы Аль-Нур в Ракке по обвинению в сотрудничестве с Сирийской демократической армией**** (SDF), передает информагентство Al Manar News.

Между тем курдские подразделения продолжают штурмовать столицу провинции. Самые ожесточенные столкновения в данный момент происходят в районе Аль-Нахда. О потерях сторон не сообщается. Напомним, несколькими часами ранее курдам удалось захватить район Хиттин в западной части Ракки.

Провинция Кунейтра

Группировки вооруженной оппозиции «Лива Аль-Субтейн», «Фажр Аш-Шам», «Лива Абу Дужана» и «Лива Аль-Ясин» создали единый военный штаб под названием «Аль-Наср Аль-Мубин» для проведения операций против Сирийской арабской армии (САА) в провинциях Даръа и Кунейтра. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News.

Напомним, это не первое крупное объединение формирований вооруженной оппозиции. Ранее вокруг самой радикальной оппозиционной организации «Джебхат Ан-Нусра»*** была сформирована коалиция «Тахрир Аш-Шам».

Исламисты вооруженной оппозиции совершили уже четыре нападения за четыре дня в районе Голанских высот, атакуя позиции правительственных сил вблизи ключевого города Аль-Баас. При помощи израильских ВВС радикалы «Тахрир Аш-Шам» заняли ряд зданий в городе. Тем не менее Национальные силы обороны****** (NDF) вернули утраченные позиции. По словам местного источника AMN, в ходе столкновений были уничтожены более 50 боевиков, еще 150 исламистов получили ранения.

Ирак

Трое террористов «Исламского государства» были нейтрализованы в результате взрыва автомобиля, который они пытались заминировать в городе Аль-Ширкат в провинции Салах Эд-Дин, передает новостное агентство Al Sumaria News.

Недавно террористическая группировка активизировала военные действия в различных провинциях Ирака, пользуясь тем, что значительные резервы правительственных сил в данный момент сконцентрированы вокруг Мосула. Военные источники информационного портала Iraqi News сообщают, что иракская армия начнет широкомасштабную кампанию по зачистке территорий по всему Ираку после завершения восьмимесячной операции по освобождению Мосула, когда-то самого крупного оплота боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)