Чешские активисты обвиняют власти в давлении на суд ради закрытия представительства ДНР

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Прага, 28 июня. Суд чешского города Острава принял решение о ликвидации представительства ДНР в республике.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что деятельность представительства не соответствует регистрации, сообщает источник ТАСС.

В тексте отмечается, что представительство ДНР зарегистрировано как действующая чешская фирма, однако оно декларирует себя как общественное объединение и выступает в качестве почетного консульства. Однако у представительства нет положенного статуса дипломатического учреждения.

Отметим, что судебный вердикт пока не получил действующей силы. В будущем представители ДНР оспорят постановление в вышестоящих судебных инстанциях, заявила глава общественной организации «Народни домообрана» Нела Лискова.

По ее словам, решение суда имело политический контекст. Лискова уверена, что было сильное давление со стороны политиков и правительства Киева. Общественный деятель также заявила, что будет бороться за представительство ДНР до последнего.

Представительство ДНР в Остраве было открыто в конце прошлого года. Аналогичные представительства были открыты еще в трех европейских странах — Финляндии, Италии, Греции. Их главная задача — распространение правдивой информации о ситуации в Донбассе.