Донбасс: ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ неподалеку от Донецка

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Донецк, 28 июня. ВСУ из стрелкового оружия обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Донецка. Об этом сообщил представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации.

Инцидент произошел 26 июня западнее подконтрольного Украине села Затишное в 64 от Донецка.

«Во время управления полетом беспилотного летательного миниаппарата команда СММ услышала десять выстрелов из стрелкового оружия… По оценке наблюдателей, огонь был направлен непосредственно на беспилотный летательный аппарат», — заявил представитель ОБСЕ.

Спустя 20 минут офицер ВС Украины заявил представителям СММ, что военный ВСУ открыл огонь по БПЛА, так как его не предупредили о полете беспилотника. Однако в ОБСЕ настаивают, что уведомили о полете Совместный центр по контролю и координации, сообщает РИА Новости.