Евросоюз предоставил Украине торговые преференции

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Брюссель, 28 июня. Совет ЕС в среду одобрил предоставление Украине временных односторонних торговых преференций в качестве меры экономической поддержки Киева.

По словам представителей организации, Евросоюз намерен в кратчайшие сроки предоставить преференции, учитывая «тяжелую ситуацию в стране». Предполагается, что официально документ будет принят к концу июля, а в силу он вступит уже к концу сентября.

В частности, речь идет о введении квот на поставку украинского меда (2,5 тыс. тонн), переработанных помидоров (3 тыс. тонн), виноградного сока (500 тонн), овса (4 тыс. тонн), пшеницы (65 тонн), кукурузы (625 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн), а также круп и муки (7,8 тыс. тонн). при этом все поставляемые товары должны отвечать санитарным требованиям ЕС. Кроме того, отменяются таможенные сборы на импорт некоторых промышленных товаров.