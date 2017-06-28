Хама: низкий уровень подготовки тормозит наступление САА на востоке провинции
Хама, 28 июня. Наступление правительственных войск на востоке провинции вынуждены поддержать «Ястребы пустыни».
Сирийские информационные агентства сообщают, что наступление САА на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) буквально «пробуксовывает» из-за низкого уровня боеготовности армейских подразделений. Военнослужащие не стремятся воевать с более подготовленными террористами.
Командование было вынуждено усилить группировку войск бригадой «Ястребы пустыни», которая имеет в своем составе бронетанковое подразделение с танками Т-90. Перед армейцами стоит задача прорвать оборону игиловцев около города Акербат.
* Организация запрещена на территории РФ.