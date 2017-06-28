Хама: низкий уровень подготовки тормозит наступление САА на востоке провинции

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Хама, 28 июня. Наступление правительственных войск на востоке провинции вынуждены поддержать «Ястребы пустыни».

Сирийские информационные агентства сообщают, что наступление САА на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) буквально «пробуксовывает» из-за низкого уровня боеготовности армейских подразделений. Военнослужащие не стремятся воевать с более подготовленными террористами.

Командование было вынуждено усилить группировку войск бригадой «Ястребы пустыни», которая имеет в своем составе бронетанковое подразделение с танками Т-90. Перед армейцами стоит задача прорвать оборону игиловцев около города Акербат.

* Организация запрещена на территории РФ.