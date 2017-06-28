В Новой Москве загорелся рейсовый автобус

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Москва, 28 июня. Пассажирский автобус загорелся на улице Симферопольской в городе Щербинка в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах.

Сегодня в Новой Москве произошел инцидент — загорелся рейсовый автобус. Огонь возник в моторном отсеке транспортного средства. Все пассажиры автобуса были срочно эвакуированы. Пламя было потушено еще до прибытия пожарных машин, передает «Подмосковье 360». Ранее сообщалось о крупном пожаре в Оренбургской области, который произошел на химическом предприятии, и о возгорании жилого дома в Красноярске.