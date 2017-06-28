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Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии
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    Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии

    18:01  28 Июня 2017
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    Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии

    Париж, 28 июня. Президент США Дональд Трамп принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона на парад по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает пресс-служба президента Франции

    «В рамках празднования столетия вступления США в Первую мировую войну, президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на парад 14 июля», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также отметили, что в мероприятии примут участие американские военнослужащие, которые пройдут парадным маршем  вместе с французскими военными.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов международной повестки и ситуацию в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #париж #трамп #франция #макрон #день взятия бастилии
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