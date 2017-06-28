Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии

В Избранное

Париж, 28 июня. Президент США Дональд Трамп принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона на парад по случаю Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает пресс-служба президента Франции

«В рамках празднования столетия вступления США в Первую мировую войну, президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на парад 14 июля», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в мероприятии примут участие американские военнослужащие, которые пройдут парадным маршем вместе с французскими военными.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе разговора стороны обсудили ряд вопросов международной повестки и ситуацию в Сирии.