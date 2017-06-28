Главные новости 28 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 28 июня.

Массовое бегство из ВСУ, Литва обучит «героев АТО», украинская ДРГ взорвала в Луганске беглого украинского офицера. Новороссия сегодня: Литва научит украинцев убивать, сбежавший капитан ВСУ взорван в Луганске.

Инопланетный корабль и гуманоида, разгуливающего по лесу, снял на камеру житель Белгорода. Житель Белгорода снял на камеру инопланетный корабль и пришельца.

Уже в этом году «Газпром» может окончательно покинуть турецкий рынок, однако твердого решения по данному вопросу пока нет. «Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ.

В Мостовском районе Краснодарского края выпал град диаметром до пяти сантиметров. В Краснодарском крае выпал пятисантиметровый град.

Макет нового авианосца уже представлен Крыловским центром. И грянул «Шторм»: ВМФ РФ готовит преемника «Адмиралу Кузнецову».

Зарубежные уфологи, просматривая снимки, сделанные марсоходом NASA Curiosity, нашли окаменелости, которые доказывают существование жизни на Марсе. Уфологи нашли окаменелые «кости инопланетян» на Марсе.

Подкрепление союзников САА прибыло на восток провинции Хама. ИГ* (ИГИЛ*, «Исламское государство»; запрещено в РФ) несут значительные потери в Дейр эз-Зоре. Боевики ССА ведут бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа. Сирия новости 28 июня 12.30: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, подкрепление союзников САА прибыло в Хаму.

Великобритания готова ответить на возможную кибератаку ракетным ударом с земли, моря и воздуха. Великобритания пригрозила хакерам ракетным ударом.

Качественный сверхчеткий снимок звезды под названием Бетельгейзе опубликовали астрономы. Ученые опубликовали самый четкий снимок отличной от Солнца звезды.

Турецкая артиллерия начала массированный обстрел курдских войск по всей границе на севере Алеппо, боевики «Исламского государства»* взяли в плен солдата САА под Пальмирой. Сирия новости 28 июня 07.00: Турция открыла огонь по курдам в Алеппо, боевики ИГ взяли в плен солдата САА под Пальмирой.

* Организация запрещена на территории РФ.