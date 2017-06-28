Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Лавров надеется, что США перестанут создавать предлоги для новых ударов по Сирии
Весь мир
Главные новости 28 июня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 28 июня

    19:00  28 Июня 2017  /обновлено: 19:00  28 Июня 2017
    114

    Дайджест новостей за 28.06.2017

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 28 июня.

    Массовое бегство из ВСУ, Литва обучит «героев АТО», украинская ДРГ взорвала в Луганске беглого украинского офицера. Новороссия сегодня: Литва научит украинцев убивать, сбежавший капитан ВСУ взорван в Луганске.

    Инопланетный корабль и гуманоида, разгуливающего по лесу, снял на камеру житель Белгорода. Житель Белгорода снял на камеру инопланетный корабль и пришельца.

    Уже в этом году «Газпром» может окончательно покинуть турецкий рынок, однако твердого решения по данному вопросу пока нет. «Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ.

    В Мостовском районе Краснодарского края выпал град диаметром до пяти сантиметров. В Краснодарском крае выпал пятисантиметровый град.

    Макет нового авианосца уже представлен Крыловским центром. И грянул «Шторм»: ВМФ РФ готовит преемника «Адмиралу Кузнецову».

    Зарубежные уфологи, просматривая снимки, сделанные марсоходом NASA Curiosity, нашли окаменелости, которые доказывают существование жизни на Марсе. Уфологи нашли окаменелые «кости инопланетян» на Марсе.

    Подкрепление союзников САА прибыло на восток провинции Хама. ИГ* (ИГИЛ*, «Исламское государство»; запрещено в РФ) несут значительные потери в Дейр эз-Зоре. Боевики ССА ведут бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа. Сирия новости 28 июня 12.30: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, подкрепление союзников САА прибыло в Хаму.

    Великобритания готова ответить на возможную кибератаку ракетным ударом с земли, моря и воздуха. Великобритания пригрозила хакерам ракетным ударом.

    Качественный сверхчеткий снимок звезды под названием Бетельгейзе опубликовали астрономы. Ученые опубликовали самый четкий снимок отличной от Солнца звезды.

    Турецкая артиллерия начала массированный обстрел курдских войск по всей границе на севере Алеппо, боевики «Исламского государства»* взяли в плен солдата САА под Пальмирой. Сирия новости 28 июня 07.00: Турция открыла огонь по курдам в Алеппо, боевики ИГ взяли в плен солдата САА под Пальмирой.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #сирия #всу #ученые #алеппо #турция #игил #новороссия #краснодар #дейр эз-зор #белгород #газпром #литва #град #солнце
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Взрыв автомобиля СБУ в Донбассе квалифицирован как теракт

        18:48 28 Июня 2017 133
        Читать
        18:12
        Сегодня

        Запад под прикрытием журналистики: Климов рассказал ФАН о блокировке сомнительных СМИ в России
        18:01
        Сегодня

        Трамп принял приглашение Макрона посетить Париж в День взятия Бастилии
        17:40
        Сегодня

        Москва готовит Вашингтону ответ на декабрьскую высылку российских дипломатов
        17:20
        Сегодня

        ФАС завела дело против российской структуры LG
        17:10
        Сегодня

        Представитель рода Романовых сравнил фильм «Матильда» с диснеевской сказкой

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 65

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        895

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        7834

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2165

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1926
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов

        19:44   28 Июня 2017
        151
        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        Telegram внесен в реестр распространителей информации в Интернете

        19:31   28 Июня 2017
        105
        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        Песков напомнил Евросоюзу о принципе взаимности в вопросе санкций

        18:14   28 Июня 2017
        158
        Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора

        Дуров согласился на включение Telegram в реестр Роскомнадзора

        16:10   28 Июня 2017
        229