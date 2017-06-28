Европол: Масштабная кибератака до сих пор не остановлена

В Избранное

Брюссель, 28 июня. Масштабная хакерская атака все еще не остановлена. Об этом заявили в среду официальные представители Европола.

«Атака привела к заражению компьютеров по всему миру и до сих пор не остановлена… На данном этапе невозможно назвать число жертв, подвергшихся заражению», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что эксперты «Лаборатории Касперского» назвали новый вирус-шифровальщик ExPetr.