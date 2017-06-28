Европол: Масштабная кибератака до сих пор не остановлена
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Брюссель, 28 июня. Масштабная хакерская атака все еще не остановлена. Об этом заявили в среду официальные представители Европола.
«Атака привела к заражению компьютеров по всему миру и до сих пор не остановлена… На данном этапе невозможно назвать число жертв, подвергшихся заражению», — указано в заявлении.
New wave of #ransomware affecting businesses: what to do? Read more: https://t.co/ufkqHG5Dhn #petya pic.twitter.com/FDicSuExSZ— Europol (@Europol) June 28, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что эксперты «Лаборатории Касперского» назвали новый вирус-шифровальщик ExPetr.