СК РФ: Уровень преступности в России снизился на 14%

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Москва, 28 июня. Уровень преступности в России упал на 14%. Столь позитивные данные озвучил сегодня председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

На ведомственном совещании, которое прошло с участием представителей региональных управлений комитета по Центральному федеральному округу, он заявил, что за первые пять месяцев текущего года только в ЦФО зарегистрировано около 194 тысяч преступлений, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом тяжкие и особо тяжкие преступления в Центральном округе совершаются чаще. Рекордсмены в этом плане Рязанская и Тульская области.

В целом же по России наблюдается снижение преступности на 14%.