Неизвестный маньяк изуродовал кислотой третью девушку на Ставрополье

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Пятигорск, 28 июня. Житель Буденновска облил еще одну девушку кислотой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 23 июня.

Ранее сообщалось, что велосипедист брызнул двум девушкам в лицо кислотой. В результате обе получили химические ожоги и были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». За любую информацию о злоумышленнике предлагают награду в размере 500 тысяч рублей.

Впоследствии стало известно о еще одном нападении — 20 июня мужчина подошел к девушке на одной из улиц в Буденновске и беспричинно плеснул ей в лицо жидкостью, причинив ожоги рук и лица.

Сейчас все уголовные дела соединены в одно производство. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотры мест происшествия, назначили ряд экспертиз по делу.