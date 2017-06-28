Сирия: ВКС РФ поддержали атаку САА на юге провинции Хомс
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Аль-Заалийят, 28 июня. Летчики ВКС РФ осуществили огневое прикрытие наступающих на «Исламское государство»* сирийских подразделений.
Российские вертолетчики поддержали атаку союзной группировки войск на юге провинции Хомс. Ударные вертолеты Ми-24 зачистили засады и огневые точки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), после чего моторизированные подразделения САА осуществили стремительную атаку.
В результате операции, отмечает сирийское информационное агентство «Аль-Масдар», наземная группировка войск овладела населенным пунктом Аль-Заалийят и близлежащей местностью.
* Организация запрещена на территории РФ.