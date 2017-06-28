Власти Адыгеи признали заслуженной золотую медаль дочери чиновницы

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Майкоп, 28 июня. Власти Адыгеи признали заслуженной золотую медаль, которая была вручена дочери местной чиновницы по окончанию школы в Тахтамукайском районе.

Министерство образования республики провело проверку и установило, что выпускница действительно получала высокие оценки во время учебы. Остальные выпускники тахтамукайской школы также получили аттестат после небольшой задержки.

«Задержка с получением аттестатов составила всего несколько дней и не повлияет на поступление выпускников школ в вузы», — сообщает пресс-служба администрации Адыгеи.

Напомним, что скандал вокруг выпускницы тахтамукайской школы вспыхнул после того, как ее одноклассница заявила, что девушка незаслуженно получила медаль, поскольку не демонстрировала успехов в учебе. Выяснилось также, что медалистка оказалась дочерью руководителя управления образования.