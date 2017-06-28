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Власти Адыгеи признали заслуженной золотую медаль дочери чиновницы
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    Власти Адыгеи признали заслуженной золотую медаль дочери чиновницы

    17:56  28 Июня 2017
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    Власти Адыгеи признали заслуженной золотую медаль дочери чиновницы

    Майкоп, 28 июня. Власти Адыгеи признали заслуженной золотую медаль, которая была вручена дочери местной чиновницы по окончанию школы в Тахтамукайском районе.

    Министерство образования республики провело проверку и установило, что выпускница действительно получала высокие оценки во время учебы. Остальные выпускники тахтамукайской школы также получили аттестат после небольшой задержки.              

    «Задержка с получением аттестатов составила всего несколько дней и не повлияет на поступление выпускников школ в вузы», — сообщает пресс-служба администрации Адыгеи.

    Власти Адыгеи признали заслуженной золотую медаль дочери чиновницы

    Напомним, что скандал вокруг выпускницы тахтамукайской школы вспыхнул после того, как ее одноклассница заявила, что девушка незаслуженно получила медаль, поскольку не демонстрировала успехов в учебе. Выяснилось также, что медалистка оказалась дочерью руководителя управления образования.

    Автор: Геннадий Плющев
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