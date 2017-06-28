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Сирия сегодня: бои под Дамаском, 50 погибших от удара коалиции в Дейр эз-Зоре, США помогут восстановить Ракку
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    Сирия сегодня: бои под Дамаском, 50 погибших от удара коалиции в Дейр эз-Зоре, США помогут восстановить Ракку

    18:32  28 Июня 2017
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    Сирия сегодня: бои под Дамаском, 50 погибших от удара коалиции в Дейр эз-Зоре, США помогут восстановить Ракку

    Сирия, 28 июня. 50 мирных сирйицев погибли от ударов возглавляемой США коалиции на востоке провинции Дейр эз-Зор, Белый дом предложил помощь в восстановлении Ракки после освобождения города от ИГИЛ*, в пригороде Дамаска Аин-Тарма идут бои правительственных войск с экстремистами группировки «Фейлак Ар-Рахман». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Коалиция США ударила по Дейр эз-Зору

    По меньшей мере, 50 мирных граждан Сирии погибли, еще 20 получили ранения в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по городу Даблан, расположенному на востоке провинции Дейр эз-Зор, сообщают сирийские СМИ.

    Столкновения САА с ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии вступили в ожесточенные боестолкновения с вооруженными группировками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на юге Дейр эз-Зора, сообщает сирийское информагентство SANA.

    Как сообщает корреспондент агентства, бои между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и ИГ завязались вблизи базы 137-го полка, холма Теллет-Брук и района Панорама, а также на южных и юго-западных окраинах города.

    Военная авиация оказывала САА поддержку с воздуха, нанося удары по скоплениям экстремистов в районах Ар-Рушдия, Аль-Хвека, Аль-Матар Аль-Кадим, Аль-Арфи, Айяш, Хувейджет Сакр, Аль-Синаа, Аль-Хаджиф, Аль-Джафра, Аль-Булель и Ислах аль-Булель и вблизи аэродрома Дейр эз-Зор.

    По данным SANA, боевики ИГ казнили двух молодых людей на площади Аль-Кахави в поселке Гаранидж, расположенном к востоку от Дейр эз-Зора.

    Военная авиация оказывала САА поддержку с воздуха

    Аттракцион невиданной щедрости от США в Ракке

    Представитель Белого дома в антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, Бретт Макгерк заявил, что Америка поможет восстановить Ракку после ее освобождения от ИГИЛ, сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что в среду чиновник находился с визитом на севере Сирийской Арабской Республики и встретился с членами Гражданского совета Ракки.

    По словам члена совета Омара Аллуша, американцы предложили не финансовую помощь, а реальную: специалисты сначала помогут очистить город от взрывоопасных предметов, а затем расчистят завалы, отремонтируют школы и объекты водоснабжения.

    Америка поможет восстановить Ракку после ее освобождения от ИГИЛ

    Бои под Дамаском

    В Сети появилась видеозапись боестолкновений сирийских военных и террористами в районе топливной станции, расположенной в пригороде Дамаска Аин-Тарма. На кадрах видно, как правительственные войска наносят удары по боевикам из стрелкового оружия и тяжелых орудий.

    Как сообщает Al-Masdar, правительственные войска возобновили наступление на позиции боевиков «Фейлак Ар-Рахман» на востоке Дамаска. Во главе с элитной 105-й бригадой Республиканской гвардии военные САА отбили у боевиков 18 населенных пунктов вблизи топливной станции «Санбул».

    В настоящее время сирийская арабская армия пытается сократить самый важный маршрут поставок боевиков в Аин-Тарму из района Джобар, где, по сообщениям агентства, военные захватили несколько точек возле Великой мечети.

    Израиль и «Хайат Тахрир аш-Шам» атаковали САА в Голанах

    Боевики коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из членов сирийской ветви «Аль-Каиды» — боевиков «Джебхат ан-Нусры», обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) четверо суток предпринимают попытки атак позиций сирийских военных в районе Голанских высот близ ключевого города Аль-Баас, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Отмечается, что боевики, при поддержке израильских ВВС в первые двое суток достигли определенных успехов, однако отрядам САА при поддержке Национальных сил обороны удалось вернуть отбитые боевиками территории. Как отметил источник агентства, имеющий отношение к полку «Голлани», военным армии Башара Асада и Национальные силы обороны ликвидировали более 50 боевиков, еще 150 экстремистов были ранены.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что Израиль оказывает поддержку ряду вооруженных группировок в Сирии, в том числе и экстремистам «Джебхат ан-Нусры».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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