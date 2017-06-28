Сирия: США обещают помощь в восстановлении Ракки после освобождения от боевиков ИГ

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Москва, 28 июня. Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) Бретт Макгерк заявил, что Вашингтон окажет помощь в восстановлении сирийского города Ракка после его освобождения от боевиков. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Гражданского совета Ракки в Сирии.

«Речь идет не о деньгах, США решили сначала помочь разминировать город, расчистить завалы, отремонтировать школы, электростанции и объекты водоснабжения», — заявил член Гражданского совета Ракки Омар Аллуш.

Стоит отметить, что операция по освобождению сирийской Ракки от боевиков ИГ* началась в 2016 году. Ракка находится под контролем террористов с 2013 года.

* Организация запрещена на территории РФ.