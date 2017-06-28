Сирия: представители Киргизии не приедут на переговоры в Астану

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Бишкек, 28 июня. Представители Киргизии не примут участия в переговорах по Сирии в Астане, которые состоятся 4–5 июля. Об этом сообщила представитель МИД республики Айымкан Кулукеева.

«Кыргызстан не участвует в астанинском процессе, и официальные представители республики не будут принимать участие в предстоящих переговорах в Астане», — заявила она.

Направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана ранее предложила Россия. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что РФ вела переговоры об этом с Бишкеком и Астаной, сообщает РИА Новости.