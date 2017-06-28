Двухэтажный жилом дом горит в Красноярском крае, есть пострадавшие

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Красноярск, 28 июня. Жилой двухэтажный дом горит в Енисейском районе Красноярского края, есть пострадавшие, говорится в сообщении регионального портала оперативной обстановки и прогноза ЧС.

В экстренных службах Красноярского края заявили о возгорании в жилом здании, при пожаре пострадали люди. «В Енисейском районе загорание 2-этажного 8-квартирного жилого дома. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении регионального портала. Причины пожара остаются неизвестными, о числе и состоянии здоровья пострадавших пока информации нет. Ранее сообщалось о возгорании в Оренбургской области, где горел химзавод.