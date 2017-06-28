Поиски тел погибших при пожаре в лондонской высотке Grenfell Tower продлятся более полугода

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Лондон, 28 июня. Британские правоохранительные органы не могут назвать точное число жертв при пожаре в высотке Grenfell Tower в Лондоне, передает «Би-Би-Си».

Согласно предварительным данным, в крупном пожаре, который произошел в 24-этажной высотке Grenfell Tower в Лондоне, погибло порядка 80 человек, однако точных данных у местной полиции пока нет и, возможно, не будет до конца года. Известно, что большинство погибших находились в 23-х квартирах.

Напомним, что ранее лондонские власти заявляли о причине возникновения пожара — облицовка здания не соответствовала строительным нормам. Правительство Соединенного Королевство выделило £5 млн пострадавшим при трагедии в Grenfell Tower.​