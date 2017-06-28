Приезд Путина ускорил расселение бараков в Ижевске

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Ижевск, 28 июня. Жители бараков в Ижевске получат жилье на 11 лет раньше, чем было обещано ранее. Такое решение приняли местные власти после визита президента России Владимира Путина.

Поездка главы государства была связана в том числе и с обещанием личной встречи с жительницей Ижевска Анастасия Вотинцева, которая обратилась на прямую линию с просьбой о помощи. Она пожаловалась на условия жизни в аварийном доме и сказала, что жилье ее семье должны дать только в 2029 году.

Путин, приехав с визитом в город, навестил женщину, а после этого поручил врио главы региона Александру Бречалову до конца текущего года переселить из ветхого жилья семью Вотинцевых и еще 10 семей, проживающих в аналогичных условиях, а также решить проблему со всеми существующими в Ижевске бараками.

Как сообщил Бречалов СМИ, соответствующая программа будет подготовлена уже в этом году.