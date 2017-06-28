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Ученые близки к регенерации мышечной ткани сердца
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    Ученые близки к регенерации мышечной ткани сердца

    17:56  28 Июня 2017
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    Ученые близки к регенерации мышечной ткани сердца

    Флорида, 28 июня. Американские биологи считают, что механизм регенерации мускульной ткани морского анемона Nematostella vectensis можно использовать для восстановления мышц у людей. Результаты исследования были опубликованы на одном из научных сайтов.

    Как стало известно, Nematostella vectensis распространены на атлантическом и тихоокеанском побережьях Северной Америки, а также на территории юго-восточной Англии. Длина тел морских существ составляет всего шесть сантиметров. Геном этих позвоночных полностью секвентирован, сами актиниии сейчас активно изучаются учеными для развития молекулярной биологии. Главной особенностью Nematostella vectensis является их уникальной способность к регенерации ткани.

    Ученым удалось изучить механизм, который лежит в основе формирования мышечной ткани у актинии. Выяснилось, что на этапе гаструляции, когда у Nematostella vectensis образуется два основных пласта тела, различные сигнальные молекулы начинают влиять на активность определенных генов.

    Это превращает клетки зародыша в клетки с мускульными функциями. Этот механизм помогает морскому существу восстанавливать собственную мышечную ткань.

    Результаты исследования показали, что самые первые мускульные клетки возникали из кишечной ткани существа, напоминающего по виду Nematostella vectensis.

    В будущем ученые надеются активировать процессы регенерации в сердце людей с помощью сигнальных молекул по той же схеме, как это проходит у актиний.

    Автор: Дима Оленин
    #биология
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